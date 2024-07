Diogo Costa, em declarações na sala de imprensa da Arena Frankfurt, depois de ter sido eleito o melhor em campo no Portugal-Eslovénia, jogo dos oitavos de final do Euro 2024:



«O que pensei quando vi o Sesko isolado? Pensei: 'Tenho de defender'. Dei o meu melhor. Tentei cheirar a situação, ler o corpo dele e graças a Deus consegui ajudar a equipa.



Talvez seja o melhor jogo da minha vida. Foi o jogo em que mais consegui ajudar a equipa. Se o Ricardo me disse alguma coisa? Tanto o Ricardo como todos da equipa passaram-me boas palavras, motivaram-me. Foquei-me em ajudá-los.



Segui cegamente o meu instinto. É claro que analisámos os batedores porque os jogadores mudam. Fiz o que senti. Estou muito emocionado por ter ajudado tanto a equipa. Concentrei-me ao máximo nos penáltis, respirei fundo várias vezes. Acredito muito no meu trabalho. Só assim posso ajudar a equipa. Estou muito feliz.»



[O que sentiram depois de o Ronaldo ter falhado o penálti]: «A equipa sentiu que devia continuar a acreditar. Eu, o Cris, todos erramos. O importante é o que fazemos depois. Acreditámos até ao fim. Estamos muito felizes por estarmos nos quartos de final.



O Cristiano é muito trabalhador, compreendo a sua frustração. Ele dedica-se muito e é um exemplo. É um prazer e uma honra jogar com ele. Mas estamos aqui para a família como disse o Pepe.»