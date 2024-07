Um dia de rara folga no Europeu da Alemanha concidiu com muita atividade no mercado de transferências, como se os clubes estivessem à espera de que a bola parasse de rolar para intensificar as negociações por jogadores.

Esta quarta-feira foi um dia repleto de oficializações. Houve anúncios no Benfica e no FC Porto, enquanto no Sporting também houve mexidas.

O mercado nacional foi fértil em notícias. O Estrela da Amadora anunciou dois reforços; Rio Ave, Casa Pia, Gil Vicente e Arouca um cada. E também houve renovações e saídas, por exemplo, de Boavista e de Casa Pia.

Lá fora, deverá ser desta que João Palhinha vai mesmo transferir-se para o Bayern e do Brasil surgem notícias sobre o interesse do Flamengo em Lucas Paquetá.

No futebol feminino também não faltaram notícias.

RECORDE TUDO AQUI