Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações na sala de imprensa da Arena Frankfurt, após Portuga bater a Eslovénia nos penáltis e seguir para os quartos de final do Euro 2024:



«Vivi o jogo com orgulho. Gostei muito do nosso desempenho. Estes jogos são decididos nos detalhes como disse ontem. A Eslovénia é uma boa seleção no momento defensivo e quando não marcas cedo, o jogo acaba por ser mais difícil.



Tínhamos de mostrar os valores deste grupo. Este balneário sabe sofrer e não aceita a derrota. Merecemos ganhar nos 90 minutos, mas a Eslovénia fez um grande jogo. Gostei muito da força e da concentração da equipa. Mostrámos valores que os portugueses gostam. Ganhámos nos detalhes, mas isto dá ainda mais força do que ganhar por dois ou três golos de diferença.



O balneário sabe sofrer, tem uma união incrível. Mostrámos resiliência. Temos jogadores muito bons, mas o que vimos hoje foi um grupo de pessoas que adora jogar pela Seleção. O talento faz parte, mas para ganhar precisas de mais coisas e este grupo tem essas coisas. Os adeptos podem estar orgulhosos. As equipas vencedoras sabem sofrer.



Previsível? Se tivéssemos feito um golo cedo, o jogo abriria. A Eslovénia defendeu muito bem. Quando entrámos no último terço e criámos situações, o Oblak brilhou. Temos de aceitar. A relva não ajudou quem estava a defender. Não marcámos, mas não aceitámos a derrota. Muitas vezes a equipa que está a defender consegue vencer. E depois dizemos que não era o dia da equipa que perdeu. Mas mostrámos uma enorme força mental. O nosso guarda-redes defendeu três penáltis. Merecemos a vitória, mas queremos melhorar.»