Portugal venceu a Turquia por 3-0, no segundo jogo do Grupo F, neste Euro 2024, mas o centro das atenções voltou a ser o mesmo de sempre.

Cristiano Ronaldo foi alvo principal de quatro adeptos que tentaram a sorte e invadiram o relvado do Signal Iduna Park, com o objetivo de tirar uma fotografia com o craque português.

Desde os mais novos aos mais velhos, todos quiseram registar o momento, mas apenas a criança (a primeira aventureira) teve essa sorte e o que se seguiu foi uma verdadeira homenagem a CR7, ao «driblar» sobre os seguranças numa tentativa de escapar aos agarrões.

Veja o momento: