No final da partida entre Geórgia e Portugal (2-0), na noite de quarta-feira, a contar para a última jornada do Grupo F do Euro 2024, Kvaratskhelia interrompeu os festejos para procurar Cristiano Ronaldo.

Antecipando-se aos colegas, a fim de «reservar» a camisola do capitão de Portugal, o avançado georgiano acelerou na linha lateral.

O triunfo da Geórgia deu continuidade ao momento histórico do futebol daquele país. Depois da inédita qualificação para o Europeu, a primeira vez nos «oitavos». Nessa fase, a turma de Willy Sagnol defrontará a Espanha.

A partida está agendada para a noite de domingo (20h), em Colónia. O vencedor deste encontro jogará ante Alemanha ou Dinamarca.