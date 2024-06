Khvicha Kvaratskhelia tinha um desejo e cumpriu-o esta noite: ficar com a camisola de Cristiano Ronaldo.

Após a vitória sobre Portugal (2-0), o internacional pela Geórgia publicou uma fotografia na rede social Instagram com o prémio de melhor em campo, junto à camisola de Ronaldo. «Sonhos», escreveu o avançado do Nápoles.

Um membro do staff da Geórgia também filmou Kvaratskhelia no balneário, equipado com a camisola de Portugal.

Ainda antes do apito inicial, refira-se, Kvaratskhelia cumprimentou Ronaldo e trocou algumas palavras com o português. O georgiano apontou o primeiro golo do jogo.