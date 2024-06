Figura: Kvaratskhelia



Foi o Maradona que todo o país lhe pede para ser. Kvaratskhelia marcou o primeiro golo da partida e esteve ligado a algumas das jogadas mais perigosas da Geórgia. O extremo do Nápoles foi muito importante na estratégia de Sagnol pela capacidade em segurar a bola e conquistar faltas. A espaços, Khvicha, com a bola colada ao pé direito, fez jus ao apelido de «Kvaradona». Os maiores palcos para os grandes artistas, craques como Kvaratskhelia.





Momento do jogo: António Silva volta a errar, minuto 54



Depois de ter errado o passe que resultou no primeiro golo da Geórgia, António Silva voltou a ficar mal na fotografia no arranque da segunda parte. Com recurso ao VAR, o árbitro decidiu marcar falta do defesa sobre Lochoshvili na área e Mikautadze, de penálti, não desperdiçou. E o jogo ficou decidido.



Outros destaques:



Félix: a par de Conceição, foi o único que fez por agarrar a oportunidade. O avançado deu-se muito ao jogo, procurou combinações com os colegas, remates de fora da área, enfim, teve vontade de se assumir. Félix teve dois pontapés perigosos na primeira parte e já na segunda metade, «inventou» uma ocasião de golo que Semedo não conseguiu concretizar.



Francisco Conceição: o extremo não foi feliz embora não lhe tenha faltado vontade. Quiçá, tenha tido vontade em demasia, uma vez que exagerou nos lances individuais em algumas situações. Ainda assim, Conceição arrancou faltas, conquistou cantos, transportou a equipa para o ataque e deu-lhe um pouco de rasgo. Foi o que esteve mais próximo do nível habitual a par de Félix.



Mikautadze: é o fiel escudeiro de Kvaratskhelia. O avançado do Metz podia reclamar para si o estatuto de figura da partida, visto que marcou um golo e uma assistência. Além das qualidades ofensivas, Mikautadze foi o primeiro elemento a tentar tapar os caminhos a Portugal para a baliza de Mamardashvili.



António Silva: exibição horrível. O defesa talvez tenha sentido o momento e nunca pareceu recuperar do erro logo no primeiro minuto de jogo que resultou no golo da Geórgia. Errático, António Silva não foi solução na construção e para completar uma noite desastrosa, cometeu a falta que originou a grande penalidade a favor dos georgianos. Para esquecer.