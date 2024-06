Pedro Neto, jogador da Seleção Nacional, em declarações na flash interview à CNN Portugal, após a derrota por 2-0 com a Geórgia, na 3.ª e última jornada do Grupo F do Euro 2024:

«[O resultado pode afetar a confiança?] A nossa confiança não vai afetar, tivemos muitas trocas. Todos queríamos mostrar trabalho, foi um jogo difícil, entrámos a perder. Foi complicado, jogaram muito atrás e sabíamos que eram perigosos no contra-ataque. Mas não nos vai tirar confiança. Estivemos muito bem nos dois primeiros jogos, infelizmente perdemos este, mas estamos muito confiantes para o próximo.»

«[Estiveram sempre confortáveis com o que vos foi pedido?] Tivemos as nossas oportunidades, no início da segunda parte foram logo duas, estivemos confortáveis, mas eles quando foram lá criaram perigo. Acabaram por fazer golo e tornou-se complicado porque se fecharam muito atrás.

Positivo? É que todos estão cá para ajudar e confiantes para o próximo jogo.»