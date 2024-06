Cristiano Ronaldo igualou Pobórsky como o jogador mais assistências em Europeus (8). No final da partida diante da Turquia, o passe do capitão para Bruno Fernandes mereceu rasgados elogios de Roberto Martínez.



«O Cristiano é um marcador de golos, vive para marcar golos e à frente do guarda-redes passou para o Bruno Fernandes. É um exemplo e algo que deve ser mostrado em todas as academias do Mundo. A equipa é o mais importante. Essa assistência provavelmente significa mais do que um golo», referiu, na sala de imprensa do Signal-Iduna Park.



A Seleção nacional derrotou, este sábado, a Turquia por 3-0 e confirmou, não só a passagem aos oitavos de final do Euro 2024, mas também o primeiro lugar do grupo F.