Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações na sala de imprensa do Signal-Iduna Park, após a vitória por 3-0 frente à Turquia, na segunda do jornada do grupo F do Euro 2024:



«Este jogo foi ao mesmo nível do primeiro. Isso é muito importante. Marcámos primeiro e isso mudou o que a Turquia podia fazer. A Turquia começou bem, mas tivemos bom foco defensivo. Controlámos melhor o jogo depois do 1-0.



Na segunda parte foi muito importante termos mantido a baliza a zero. Há muitos jogadores que merecem jogar e mostraram isso durante a preparação em Portugal. Temos de dar oportunidades para vermos a competitividade no balneário durante o torneio. Fiquei muito contente com a atitude da equipa. Mostrámos que estamos a crescer de jogo para jogo.



Dei as ideias que tínhamos para a equipa. É preciso dar equilíbrio ao talento individual. Isso é ter flexibilidade tática. Podemos ter uma linha de quatro ou de cinco para situações diferentes e acrescentar ao talento individual. O trabalho dos jogadores durante o apuramento e os treinos permitem que a equipa tenha flexibilidade tática com sincronização. Isso é algo muito difícil no futebol de seleções.»