Bernardo Silva estreou-se, por fim, a marcar numa fase final de uma grande competição de seleções. Presente em 2018, 2020, 2022 e 2024, o jogador do Manchester City fez o primeiro golo de Portugal frente à Turquia.



Confrontado com esse dado após o jogo, o esquerdino desvalorizou-o. «É irrelevante ser o meu primeiro golo. O importante é que Portugal ganhou e garantiu o primeiro lugar. Estamos no caminho certo para preparar os oitavos de final. Se o primeiro golo surgir cedo, ajuda a ganhar confiança e a controlar o jogo. Portugal esteve muito bem em todos os momentos contra uma seleção que pressionou alto, mas controlámos bem essa pressão», referiu, na sala de imprensa.



Portugal garantiu o apuramento para os oitavos de final e o primeiro lugar do grupo F do Euro 2024.