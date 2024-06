Bernardo Silva, jogador da seleção nacional, em declarações na sala de imprensa do Signal-Iduna Park, após a vitória por 3-0 frente à Turquia, em jogo da segunda jornada do grupo F:



«Estou muito feliz com os três pontos e com a qualificação no primeiro lugar. É mais um passo para estarmos perto do nosso objetivo. O objetivo de ganharmos a Taça ainda está muito longe. Mostrámos qualidade, personalidade e fizemos uma boa exibição.



Crescimento constante? Se fosse ao contrário algo estaria errado. Houve jogos que ficaram aquém como os amigáveis com Croácia e Eslovénia. Mas sentimos que a Seleção está melhor. Não tanto do primeiro para o segundo jogo, porque foram diferentes e não se podem comparar. Mas sentimos que a Seleção está no bom caminho e preparada para jogar os oitavos de final. Ainda temos um jogo para cumprir, mas é importante já termos o primeiro lugar.



Aproveito para agradecer a quem veio. O apoio que sentimos continua a ser brutal. Foi espetacular e mesmo estando em inferioridade, o barulho que fizeram foi impressionante. Nunca sentimos que estavam menos portugueses do que turcos no estádio. O marcarmos cedo ajudou porque calou de certa forma os turcos, mas o apoio que sentimos foi espetacular.»