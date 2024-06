Mario Hermoso, Memphis Depay e Gabriel Paulista terminam contrato este domingo e não vão continuar no Atlético de Madrid, informou o clube espanhol.

O defesa-central termina uma ligação de cinco anos aos «colchoneros», tendo disputado 174 golos e marcado 10 golos. Sai com um campeonato espanhol conquistado, em 2020/21.

Já o avançado neerlandês, que chegou a Madrid em janeiro de 2023, marcou 13 golos nos 40 jogos que realizou.

Por sua vez, Gabriel Paulista, ingressou no Atlético no último inverno e somou cinco jogos. Entretanto, o central brasileiro já foi confirmado como reforço dos turcos do Besiktas.

Na mesma nota, os «colchoneros» informaram que Vitolo também terminou o vínculo que tinha com o clube.

Hermoso, Memphis y Paulista no continuarán como rojiblancos la próxima temporada.



¡Os deseamos mucha suerte en vuestros próximos retos profesionales y personales!

➡ https://t.co/iyvjxMk7hI pic.twitter.com/e6n5DHCTAE — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2024

Além do anúncio destas saídas, o At. Madrid comunicou a renovação com Azpilicueta, até 2025. O defesa de 34 anos chegou há um ano ao clube, tendo disputado 34 jogos na época transata.