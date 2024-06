Agora sim, é oficial. O PSV anunciou a contratação em definitivo de Sergiño Dest.

Em comunicado e através das redes sociais, o emblema neerlandês confirmou a transferência do internacional pelos Estados Unidos, que estava vinculado ao Barcelona. Sem revelar os contornos do negócio, o PSV anunciou apenas que o jogador assinou um contrato válido até 2028.

Na última temporada, Sergiño Dest realizou 37 jogos pela equipa da Liga dos Países Baixos, tendo feito sete assistências e dois golos.

