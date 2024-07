O Benfica iniciou, esta quarta-feira, a preparação para a temporada 2024/25, com o plantel a estar dividido entre o Hospital da Luz e o Benfica Campus, centro de treinos no Seixal.

Segundo informou o clube, os jogadores vão aproveitar este primeiro dia para realizarem exames médicos e testes físicos.

No Hospital da Luz, tal como partilhou o Benfica, estão Diogo Ferreira, Bajrami, Tangstedt, Schjelderup, João Mário, Aursnes, Leandro Santos, Paulo Bernardo, Álvaro Carreras ou Prestianni, entre outros.

De recordar que o Benfica, para já, tem cinco jogos particulares marcados para esta pré-época: Farense a 12 de julho, às 20h, Celta de Vigo no dia 13, às 19h, o Brentford a 25 do mesmo mês, às 20h, e a Eusébio Cup, frente ao Feyenoord no dia 28 de julho, no Estádio da Luz. O último jogo é frente ao Fulham, de Marco Silva, no dia 2 de agosto.