O Benfica sonha com o regresso de João Félix.

Na verdade, não é nada de surpreendente, já na última temporada a SAD liderada por Rui Costa sonhava com o regresso do internacional português, mas há uma diferença substancial: na última temporada parecia um sonho praticamente impossível, agora será um desejo com um pouco mais de pernas para andar.

Por um lado, no verão passado João Félix estava completamente concentrado em seguir a carreira no estrangeiro, e se possível num clube no qual sentia que as suas características podiam encaixar, como é o Barcelona. Por outro lado, o avançado tinha há um ano um valor de mercado mais alto do que terá nesta altura, até porque a última época na Catalunha não correu de feição.

Ora por isso, o sonho de ter João Félix outra vez na Luz é mais real nesta altura.

Nesse sentido, o Benfica já fez, tal como o jornal catalão Sport noticiou, e o Maisfutebol confirmou, contactos junto de João Félix para perceber a possibilidade de fazer regressar o jogador, tendo na altura sido atirada para cima da mesa a hipótese do clube adquirir 50 por cento do passe.

O passe de Félix, recorde-se, pertence ao At. Madrid, que não tem interesse em ter o jogador no plantel.

Estas conversas têm-se arrastado já há alguns meses e não tiveram evoluções significativas nas últimas semanas. Mas faltam dois meses para o fecho do mercado e, portanto, ainda há muito tempo para trabalhar este dossier com mais força.

João Félix, esse, continua a dar prioridade a permanecer no Barcelona: o internacional português quer tentar, pelo menos mais uma vez, triunfar num clube catalão. Mas não fecha a porta ao Benfica. Pelo contrário, nunca fechará a porta ao Benfica.

Por tudo isto, o futuro do jogador vai continuar a ser notícia nas próximas semanas, sendo que nesta altura estão a ser trabalhadas várias soluções, sem que nenhuma esteja mais avançada.