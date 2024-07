Nicolás Otamendi vai representar a Argentina nos Jogos Olímpicos de Paris, confirmou a federação daquele país.

O defesa-central e capitão do Benfica vai, assim, falhar a pré-época e arrisca-se a chegar com o campeonato já em andamento.

Os encarnados dão o pontapé de saída na nova temporada esta quarta-feira, sendo que o último particular, a Eusébio Cup, com o Feyenoord, está marcada para 28 de julho.

Ora, na fase de grupos, a Argentina vai defrontar Ucrânia, Iraque e Marrocos. O primeiro jogo, com os marroquinos, é a 24 de julho, enquanto o último encontro é a 30 do mesmo mês. Otamendi poderá ficar de fora até 10 de agosto, caso a seleção sul-americana chegue à final. É precisamente no fim de semana de 10/11 de agosto que arranca o campeonato português.

Além de Otamendi, que neste momento está a disputar a Copa América, Javier Mascherano chamou Gerónimo Rulli, guarda-redes do Ajax, e Julián Álvarez, avançado do Manchester City, para preencher as três vagas de jogadores com mais de 23 anos.

Nota ainda para a presença de Ezequiel Fernández, médio do Boca Juniors recentemente associado ao FC Porto.