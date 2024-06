A Netflix anunciou este domingo que vai estrear um documentário sobre Ángel Di María em setembro, mais concretamente no dia 12, quinta-feira.

O conteúdo sobre o extremo que termina contrato com o Benfica precisamente neste dia 30 de junho, contará com testemunhos de várias figuras importantes do futebol mundial, como Lionel Messi, Neymar ou Lionel Scaloni.

«Sofreu as críticas mais injustas, mas levantou-se para nos fazer felizes. "Ángel Di María: quebrar a parede" estreia a 12 de setembro», escreveu a Netflix argentina, nas redes sociais.