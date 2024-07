O Tribunal da Relação do Porto negou um recurso a Fernando Madureira, ex-líder da claque Super Dragões, do FC Porto. Assim, 'Macaco' mantém-se na prisão no âmbito da Operação Pretoriano.

Segundo a agência Lusa, que acedeu à decisão, os juízes desembargadores decidiram negar também o recurso de Sandra Madureira, vice-presidente dos Super Dragões e mulher de Fernando. Sandra mantém as mesmas medidas de coação - apresentações trissemanais na polícia, bem como nos dias em que ocorra um jogo da equipa principal do FC Porto.

A mulher de 'Macaco' não pode, também, contactar outros intervenientes do processo e membros da direção dos Super Dragões.

No entanto, os mesmos juízes deram razão a Hugo Carneiro, integrante da claque que também é conhecido por 'Polaco'. Estava em prisão preventiva e agora fica com as mesmas medidas de coação aplicadas a Sandra Madureira, em liberdade.

Carneiro tem apenas mais uma agravante - a proibição de acesso e permanência em recinto desportivo onde se realizem espetáculos desportivos de qualquer modalidade e/ou escalão e/ou quaisquer acontecimentos relacionados com o desporto do FC Porto.

Em 31 de janeiro deste ano, a PSP deteve 12 pessoas no âmbito da Operação Pretoriano, com a claque Super Dragões no centro. Em causa estão vários crimes, entre eles ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo ou coação e ameaça agravada.