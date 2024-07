Kylian Mbappé foi o porta-voz da seleção francesa na antevisão ao jogo com Portugal e, além de confessar a admiração por Cristiano Ronaldo, elogiou a longevidade de Pepe. O avançado gaulês destacou a carreira do defesa-central que terminou contrato com o FC Porto e é agora um jogador livre.

«Nunca é fácil jogar contra grandes jogadores, ele foi uma lenda do Real Madrid, do FC Porto e da seleção portuguesa. É uma honra jogar contra ele. Tem 41 anos, não me recordo de jogadores que disputaram os quartos de final aos 41 anos. Respeito-o por tudo o que conquistou, não é para qualquer um», vincou o avançado que está a caminho dos «merengues».

Depois de ter fraturado o nariz na primeira jornada do Euro 2024, Mbappé tem usado uma máscara para proteger o rosto, mas não lamenta a situação. «Esta máscara dá sorte. Tenho de lhe agradecer, porque sem ela eu não jogaria».

Quanto ao jogo com Portugal, o avançado francês alertou que nesta competição «tudo se resume aos detalhes» e deixou um aviso: «Nos treinos houve melhorias tanto na finalização quanto na intensidade.»