Se Nuno Mendes fosse treinador, a quem daria lugar no onze inicial: Mbappé ou Ronaldo? A pergunta soltou gargalhadas ao lateral-esquerdo português.



«É complicado. Acho que é melhor fazer essa pergunta a um treinador. Se fosse treinador escolhia os dois... mas acho que um treinador saberá responder melhor», atirou, em conferência de imprensa.



O facto de jogar em França e conhecer vários jogadores do próximo adversário de Portugal foi realçado na conversa do defesa com os jornalistas. Ainda assim, Nuno Mendes disse que o selecionador nacional não lhe perguntou nada sobre os vice-campeões mundiais.



«O treinador não perguntou nada ninguém. Ele tem uma equipa técnica muito competente para analisar bem o adversário, mas estamos aqui para ajudar. Confio muito neles, não precisam de perguntar. São muito competentes na análise ao adversário», referiu.



«Vai ser um jogo complicado, mas temos jogadores muito competentes. Eles têm jogadores muito bom, mas vamos fazer o que o mister nos pedir. Isso é o mais importante para chegarmos à vitória», acrescentou.



O Portugal-França joga-se esta sexta-feira, às 20h00, em Hamburgo.