Depois da bateria de exames médicos e testes físicos na véspera, o plantel do Benfica fez o primeiro treino da pré-época esta quinta-feira, já com a inclusão de Gustavo Marques, contratado em definitivo.

Ao todo, Roger Schmidt contou com 30 jogadores, que fizeram trabalho no ginásio e no relvado. Durante a sessão no Benfica Campus, já houve exercícios com bola.

Os jogadores às ordens de Roger Schmidt:

Guarda-redes: André Gomes, Arnas Voitinovicius, Diogo Ferreira e Samuel Soares;

Defesas: Álvaro Carreras, Bajrami, Diogo Spencer, Gustavo Marques, Leandro Santos, Morato, Tiago Parente e Tomás Araújo;

Médios: Aursnes, Florentino, João Mário, João Rego, Leandro Barreiro, Martim Neto e Paulo Bernardo;

Avançados: Arthur Cabral, David Neres, Henrique Araújo, Marcos Leonardo, Pavlidis, Pedro Santos, Prestianni, Rollheiser, Schjelderup, Tengstedt e Tiago Gouveia.