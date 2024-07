O Benfica despediu-se de Kika Nazareth, que assinou pelo Barcelona.

Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, a jogadora de 21 anos vai render 500 mil euros aos cofres dos encarnados, tornando-se na transferência mais cara de sempre do futebol feminino em Portugal.

A internacional portuguesa despediu-se do Benfica com a certeza de que um dia vai voltar à Luz.

«É seguramente um "até já" e não um "adeus". Cresci nesta casa, cresci com esta casa. Antes de nascer, já era e fazia parte desta casa, portanto, o Benfica faz parte um bocadinho da minha vida. Sou Benfiquista, serei sempre Benfiquista. Há coisas que não mudam, e isto certamente que não mudará. Mas nesta altura, sobretudo depois do ano que tivemos, do ano que tive, o facto de ter ganhado todas as taças que havia para ganhar em Portugal, acho que é sair da melhor forma possível. Abraçar um novo projeto que me proporcionará novos desafios e novas experiências. É um sentimento agridoce, obviamente. Acaba por ser um bocadinho... o mais feliz e o menos feliz desta minha curta carreira, que será longa. Mais uma vez, será um "até já", e regressarei», disse a jovem futebolista, considerada um dos maiores talentos do futebol feminino.

Kika revelou que o presidente Rui Costa «fez de tudo» para que continuasse no Benfica, mas assumiu que a proposta era irrecusável. O contrato com o Barça é válido até 2028.

«Fez mesmo tudo, mas acaba por ser mesmo uma proposta irrecusável por todas as condições. Em Portugal, atualmente... ainda é grande a diferença entre Espanha e Portugal e acho que são estas coisas que nos fazem dar o passo. Novas ambições, novos desafios, o querer ir mais além. Não é que o Benfica não me proporcione esse tipo de condições, mas a verdade é que o futebol português e o futebol feminino em Portugal ainda têm um caminho longo pela frente, que está a ser feito, a ser bem feito. E nós [Benfica] somos os grandes culpados, no bom sentido, desta evolução que o futebol feminino tem tido em Portugal.

Kika Nazareth começou por jogar futsal nos Torpedos, tendo depois passado, já no futebol de 11, por Futebol Benfica e Casa Pia. Estreou-se na equipa sénior do Benfica com apenas 16 anos, logo na primeira época do Benfica no futebol feminino (2018/19).

Durante seis épocas, somou 128 jogos e marcou 82 golos. A jovem internacional portuguesa conquistou quatro campeonatos, quatro Taças da Liga, duas Supertaças, uma Taça de Portugal e um Campeonato da Segunda Divisão.

No Barcelona, uma das maiores potências do futebol feminino, será colega das duas vencedoras das últimas três Bolas de Ouro (Alexia Putellas em 2021 e 2022 e Aitana Bonmatí em 2023).