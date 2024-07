A internacional portuguesa Sílvia Rebelo terminou a carreira aos 35 anos, depois de acabar a ligação com o Benfica, que representou nas últimas seis temporadas. A antiga defesa vai agora reforçar a estrutura do futebol feminino do clube da Luz.

Sílvia Rebelo passou por Fundação Laura Santos e Sp. Braga antes de ingressar no Benfica, em 2018/19, no arranque do projeto de futebol feminino dos encarnados. Era uma das capitãs de equipa e pendura as chuteiras com quatro campeonatos, quatro Taças da Liga, três Supertaças, duas Taças de Portugal e ainda uma II Liga no currículo.

Em seis temporadas no Benfica, marcou 18 golos nos 136 jogos que disputou.

Ao longo da carreira, representou também a Seleção Nacional em 124 ocasiões e marcou dois golos com a camisola de Portugal.