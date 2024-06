O Sp. Braga oficializou a contratação de Zoï Van de Ven para a equipa de futebol feminino.

Em comunicado, os bracarenses anunciaram a chegada da neerlandesa, que nas últimas duas temporadas representou o Feyenoord. No currículo, Van de Ven tem uma Liga Neerlandesa e uma Taça KNVB.

«Escolhi o clube devido à beleza da cidade e à excelente qualidade das minhas colegas de equipa, com as quais espero criar uma forte ligação em campo. Estou muito entusiasmada com o início da nova época. Acredito que o campeonato está num bom nível, mas pode melhorar. Para isso, é fundamental que os clubes invistam mais na liga feminina», confessa a jogadora de 24 anos.

Esta é a quarta aquisição do Sp. Braga para a nova temporada, depois das contratações de Manjou Wilde, Daniela Silva e Mariana Campino.