O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, José Manuel Ferreira como o novo diretor do futebol feminino.

Em comunicado, os azuis e brancos comunicaram a escolha do antigo jogador e treinador (Salgueiros, V. Setúbal, Boavista, entre outros), que nas últimas cinco temporadas desempenhou o cargo de diretor técnico do futebol de formação do Leixões.

A escolha de José Manuel Ferreira é uma aposta dos azuis e brancos, que referem na mesma nota «que o desenvolvimento do desporto feminino é um dos principais compromissos desta direção», liderada por André Villas-Boas.

Leia o comunicado na íntegra:

Integrado no novo organograma do futebol portista, o FC Porto integra agora na sua estrutura José Manuel Ferreira, como diretor do futebol feminino.



Licenciado em Educação Física e Desporto, pela Universidade do Porto, José Manuel Ferreira possui uma larga e longa experiência no futebol. Inicialmente como jogador e depois como treinador, integrando equipas técnicas de clubes como o Salgueiros, Leça, Amora, Setúbal, Leiria, Felgueiras, Boavista ou Leixões. Foi ainda diretor técnico do futebol formação do Salgueiros, do Padroense e do Leixões.



A sua sólida formação académica e profissional, levou-o ainda a ser formador em vários cursos de treinadores da F.P.F e da A.F. Porto e preletor convidado em reuniões científicas, profissionais e a participar em publicações de trabalhos académicos na área do futebol.



É importante recordar que o desenvolvimento do desporto feminino no FC Porto é um dos principais compromissos desta direção. A valorização do papel da mulher no Clube é um eixo prioritário. Uma das primeiras medidas passa por acelerar a recuperação de anos de atraso relativamente à implementação de um projeto estruturado ligado ao futebol feminino.