O Sporting de Braga está a realizar obras de melhoria do estádio, que visam modernizar o recinto e proporcionar uma melhor experiência aos adeptos.

Ao que o Maisfutebol apurou, as obras no Estádio Municipal de Braga, que deverão estar concluídas nas primeiras semanas da época 2024/25, vão significar um investimento de quatro milhões de euros.

Entre as melhorias previstas estão a substituição do sistema de som de todo o estádio, a substituição da iluminação do relvado para luzes LED, a montagem de iluminação arquitetural de cor, a substituição do ecrã gigante por um LED Wall, a implementação de LED Wall nas platibandas, vomitórios e linhas do topo/laterais do campo e ainda a substituição integral do relvado.

