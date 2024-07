Ricardo Horta, em declarações aos canais oficiais do Sp. Braga, garantiu que o plantel está a «responder bem» neste início da pré-época.

«Sinto o grupo a trabalhar bem. Está a ser uma pré-época intensa, com muito trabalho físico. Todos os jogadores estão a responder bem para chegarmos na melhor forma física ao primeiro jogo oficial», começou por dizer.

Sobre o jogo com o Sion, vitória dos minhotos por 3-1, o capitão destacou que o resultado não era o mais importante, mas sim «consolidar as ideias novas» de Daniel Sousa.

«Foi um jogo bom para atingirmos os níveis físicos. O resultado não era o mais importante, mas acabámos por conseguir uma vitória. O mais importante era trabalharmos o que temos vindo a treinar e acho que isso foi conseguido em algumas as partes, mas ainda há muito trabalho para fazer. Esta pré-época serve mesmo para isso, para consolidar as ideias novas do mister e todos os processos que quer», destacou.

Relativamente ao plantel, Ricardo Horta confessou que «estão a trabalhar para conseguir os objetivos», sendo um deles já a passagem para a fase de grupos da Liga Europa, tendo primeiro de vencer o Maccabi Petah-Tikva na 2.ª pré-eliminatória. Passar chegar à fase de grupos, o Sp. Braga tem de vencer esta ronda, a 3.ª pré-eliminatória e os playoffs.

«Somos um grupo bom e que acolhe bem todos os jogadores. Estamos a trabalhar para conseguir os objetivos principais. O primeiro objetivo é atingir a fase de grupos da Liga Europa e depois atingir todos os objetivos que o clube se vai propor esta temporada», concluiu.