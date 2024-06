Rute Costa renovou contrato com o Benfica até 2027, informou este sábado o clube.

No Benfica desde 2022/23, na altura proveniente do Famalicão, a guarda-redes de 30 anos já fez um total de 37 jogos com a camisola das águias. Na temporada passada fez apenas sete.

Ao serviço do Benfica, já conquistou dois campeonatos nacionais, duas Supertaças, uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.