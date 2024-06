A internacional jamaicana Jody Brown é a mais recente contratação do Benfica para a equipa feminina.

A jogadora de 22 anos, que chega do futebol universitário dos Estados Unidos, assinou contrato até 2027.

«Estou muito feliz por ser jogadora do Benfica. Sonhei, desde sempre, com este momento. Finalmente chegou o meu momento e estou pronta para jogar com as minhas colegas. Vou encarar o dia a dia para me adaptar, perceber como as minhas colegas jogam, para que tudo corra bem e consigamos conquistar mais títulos. Sei que o Benfica é um clube grande e com muita história. Estou pronta para começar e dar continuidade à história», disse Brown, aos meios de comunicação das águias.

Jody Brown já vestiu a camisola da Jamaica em 30 ocasiões.