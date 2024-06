Ana Seiça termina contrato no final do mês e está de saída do Benfica.

Os encarnados comunicaram que a internacional portuguesa «decidiu seguir outro rumo na carreira», depois de cinco temporadas na Luz.

A defesa-central de 23 anos conquistou quatro campeonatos, quatro Taças da Liga, três Supertaças e uma Taça de Portugal ao serviço do Benfica.

Segundo a imprensa mexicana, Ana Seiça vai reforçar o Tigres.