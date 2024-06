Kvaratskhelia, jogador da Geórgia, em declarações na sala de imprensa da Arena Auf Schalke, após a vitória frente a Portugal, no fecho do grupo F e do apuramento histórico para os oitavos de final do Euro 2024:



«Não houve nenhum jogador em destaque. Foi o trabalho de uma equipa. Estamos muito felizes mas amanhã vamos focar-nos no jogo seguinte contra a Espanha.



Consegui a camisola do Ronaldo, sim. O Cristiano é um dos melhores jogadores de sempre. Cumprimentou-me no início de jogo e desejou-me boa sorte. Foi incrível.



É o melhor dia na história do futebol da Geórgia. Fizemos história quando muitos não acreditavam que podíamos bater Portugal. Sempre que existir um por cento de chance, vamos acreditar. Agradeçoa aos adeptos que vieram à Alemanha, contribuíram para a nossa vitória. Agradeço também a quem ficou na Geórgia. Mostrámos que unidos, somos fortes.»



[O que teve maior significado: este apuramento ou o título italiano conquistado pelo Nápoles]:



«O scudetto foi inesquecível, mas quando jogas pelo teu país, sentes um enorme orgulho. É o melhor dia da minha vida. É mais difícil fazer isto com a Geórgia do que ganhar o campeonato pelo Nápoles. Um dos meus sonhos era ter sucesso com a camisola da Geórgia. Tenho dificuldade em exprimir o que sinto neste momento.»