Roberto Martínez, selecionador português, em declarações na sala de imprensa da Arena Auf Schalke, após a derrota por 2-0 frente à Geórgia, no fecho da fase de grupos do Euro 2024:



«Acho que entrámos no jogo com pouca intensidade. Marcar cedo era o que a Geórgia precisava. Não tivemos clareza, faltou o último passe e definição perto da baliza. O guarda-redes da Geórgia teve um desempenho muito bom. Há situações durante o jogo em que não marcámos e isso acabou por dar força à Geórgia na luta pelo seu objetivo. A Geórgia mereceu ganhar.



Preparámos o jogo contra a Geórgia frente à Irlanda. Durante o amigável trabalhámos a ideia para este jogo e a estrutura defensiva que queríamos usar. Era importante travar o contra-ataque da Geórgia. Não entrámos bem no jogo, oferecemos um golo e isso gerou dúvidas. Queria preparar todos os jogadores para os oitavos de final. Tudo o que preparámos hoje faz parte do resultado final.



Tentámos sempre marcar um golo e em alguns momentos não tivemos sorte. O VAR esteve inconsistente. Se o lance do António Silva é penálti, então ao minuto 27 há um lance ainda mais claro sobre o Ronaldo. Nunca igualámos a força e a energia da Geórgia. Este era o jogo da sua história. O facto de termos sofrido um golo no início da partida deu força à Geórgia, uma seleção muito boa a defender num bloco baixo e a sair em transições.»