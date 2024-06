A Turquia passou aos oitavos-de-final do Euro 2024, na noite desta quarta-feira, em segundo lugar. No último jogo do Grupo F, que integra Portugal, os turcos venceram a Chéquia, em Hamburgo, por 1-2, num jogo que ficou marcado pelo cartão vermelho prematuro ao checo Barák. No entanto, a Chéquia bateu-se bem no resto do jogo.

Já com Portugal apurado em primeiro lugar, as restantes três equipas do Grupo F digladiavam-se por um bilhete para os oitavos-de-final do Euro 2024. A Geórgia ocupava o último lugar com o mesmo ponto da Chéquia. A Turquia tinha três pontos.

Com o golo precoce da Geórgia diante de Portugal, logo aos dois minutos, a vida complicava-se para os checos. Tinham de ganhar à Turquia para continuar na competição.

RECORDE AQUI O FILME DO JOGO

Provod, que já tem um golo neste Euro contra Portugal, fez um primeiro remate para defesa apertada de Gunok. A Chéquia ameaçava no jogo aéreo, pois tem jogadores altos e fortes fisicamente. A Turquia, por outro lado, foi gradualmente assumindo a posse de bola.

Arda Guler é o fantasista da equipa turca, com as jogadas de perigo a passarem quase sempre pelo jogador do Real Madrid. Tentou marcar de longe e viu outra oportunidade ser negada por um corte incrível de Krejci, que celebrou muito a interceção.

No entanto, o jogo mudou completamente com a expulsão prematura de Antonin Barák, por acumulação de amarelos. Alguma infelicidade para o jogador checo, que pisa o adversário ao falhar o timing de entrada. O primeiro amarelo foi evitável, com um agarrão ostensivo.

Depois da expulsão, a Chéquia reorganizou-se e passou a defender num 5-3-1. A última grande oportunidade da primeira parte até foi dos checos, por intermédio de um jogador que atua em Portugal. Jurasek esteve na cara de Gunok, mas o guardião turco foi rápido a negar o golo.

Ao intervalo, Montella lançou Ahyan para o lugar de Ozcan, que já tinha amarelo. A Chéquia começou a segunda parte bastante retraída. Só começava a pressionar a meio do seu meio-campo.

Aos 51 minutos, marcou a estrela da Turquia. Numa jogada de grande insistência - após dois remates cortados e uma defesa espetacular de Stanek - Hakan Çalhanoglu encontra uma bola perdida na quina da grande área e desfere um remate fortíssimo para o fundo das redes. A técnica de remate é impressionante.

Mas a Chéquia não baixou os braços. Aos 66 minutos, chegou ao empate num lance caricato. Após um lançamento lateral longo (recorde-se que a dimensão física é um dos fortes da Chéquia) Mert Gunok foi incapaz de agarrar a bola, permitindo o remate de Hranac. Um defesa tirou em cima da linha mas a emenda de Soucek foi imparável.

Um golo tardio de Cenk Tosun, recém-entrado, com assistência do benfiquista Orkun Kokçu, sentenciou o triunfo turco. Com a vitória surpreendente da Geórgia sobre Portugal, em Frankfurt (2-0), a Chéquia ficou no fundo do Grupo F, com dois pontos. A Geórgia alcançou um inédito apuramento para a fase a eliminar.

O resultado ficou mesmo empatado a uma bola. Com a vitória surpreendente da Geórgia sobre Portugal, em Frankfurt (2-0), a Chéquia ficou no fundo do Grupo F, com dois pontos. A Geórgia alcançou um inédito apuramento para a fase a eliminar.

A Figura: Tomas Soucek

Soucek é o nosso eleito não só pelo golo marcado, que relançou a partida (note-se que a Chéquia já estava reduzida a dez homens há quase mais de 40 minutos) como também pela liderança e comportamento exemplar. Incansável, bem ao seu estilo, o capitão de equipa foi essencial para a coesão defensiva e equilíbrios do meio-campo checo. Teve duas grandes chances criadas e oito duelos ganhos.

O Momento do Jogo: Expulsão de Barák

Não foi o momento mais espetacular, mas foi mais importante para o desenrolar dos acontecimentos. Logo aos 20 minutos de jogo, a Chéquia ficou limitada a dez homens. Aguentou de forma hercúlea, mas já com as contas complicadas, tornou-se tudo muito mais complicado para Soucek e companhia.