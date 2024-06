José Mourinho estreou-se este sábado no comando do Fenerbahçe com uma vitória por 2-1 sobre o Petrolul Ploiesti, no primeiro jogo da pré-época da equipa de Istambul.

Mario Bratu, aos 35 minutos, adiantou os romenos, mas Edin Dzeko, aos 41, empatou, antes de Miha Zajc completar a reviravolta (57m).

O português Miguel Crespo começou no banco e foi lançado no decorrer do encontro.

O Fenerbahçe ainda vai defrontar, em particulares de pré-temporada, os austríacos do Admira Wacker, a 6 de julho, antes de jogar com os croatas do Hajduk Split (10 de julho) e os franceses do Estrasburgo (13 de julho).