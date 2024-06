José Mourinho recorreu à redes sociais para recordar Manuel Fernandes com quem começou a trabalhar ainda nos anos noventa.

«Um grande homem, um super-jogador, um verdadeiro amigo, um homem que acreditou num miúdo e o levou para o futebol profissional», começou por escrever o atual treinador do Fenerbahçe.

«Deixou-nos, vai ser um dia de trabalho difícil para mim, mas ainda o oiço dizer “vamos lá Zé”. O meu míster , Manuel Fernandes, para sempre», acrescentou ainda Mourinho.

Foi Manuel Fernandes que abriu as portas do futebol a um José Mourinho ainda adolescente, primeiro na formação do Vitória, depois como ajunto no Estrela da Amadora e Olhanense e também no Sporting onde acabou por criar uma relação especial com Bobby Robson.