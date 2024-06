O Sporting e o futebol português estão de luto pela morte de Manuel Fernandes, confirmou o Maisfutebol, junto de uma fonte oficial dos leões.

Aos 73 anos, o antigo jogador e treinador, estava hospitalizado e não resistiu a uma doença prolongada.

«Um jogador que marcou uma geração. Descansa em paz, Manuel Fernandes», reagiu a Federação Portuguesa de Futebol na noite desta quinta-feira.

Internacional português em 30 ocasiões, Manuel Fernandes é um dos maiores símbolos na história do Sporting Clube de Portugal, clube pelo qual conquistou dois campeonatos nacionais, uma Supertaça e duas Taças de Portugal.

Manuel Fernandes é o jogador com mais jogos na história da Liga e o quarto jogador com mais jogos na história do clube, com 433, apenas atrás de Vítor Damas (444), Rui Patrício (467) e Hilário Conceição (474). Além disso, é também o segundo maior goleador de sempre dos leões, com 258 golos, só superado por Fernando Peyroteo (526 golos).

Ao longo da carreira, Manuel Fernandes representou seis clubes, entre os quais o 1.º de Maio Sarilhense, a CUF, o V. Setúbal, o New Englant Tea Men, o Rochester Lancers e o Sporting.

Como treinador, orientou um total de dez equipas, com destaque para o Santa Clara, clube pelo qual conquistou uma Segunda Divisão B, uma II Liga e uma Supertaça. Além dos insulares, Manuel Fernandes esteve ainda no comando técnico do Estrela da Amadora, Ovarense, Campomaiorense, Tirsense, Sporting, Penafiel, ASA, União de Leiria e V. Setúbal.

Uma lenda. Um legado que será eterno. Obrigado e até sempre, Manuel Fernandes 🤍 pic.twitter.com/WkiNnGh88u — Liga Portugal (@ligaportugal) June 27, 2024

À família de Manuel Fernandes, amigos e ao Sporting, o seu clube de sempre, o Maisfutebol endereça sentidas condolências.