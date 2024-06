O Sporting reagiu ao falecimento de Manuel Fernandes, que morreu esta quinta-feira, vítima de doença prolongada.

A NOTA DO SPORTING NA ÍNTEGRA:

«O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Manuel Fernandes, antigo futebolista, treinador e dirigente Leonino que faleceu esta quinta-feira aos 73 anos.

Oriundo da CUF, Manuel Fernandes chegou ao emblema de Alvalade em 1975 e rapidamente se afirmou como uma figura de grande relevo. Um goleador nato, foi-se tornando, ao longo dos mais de dez anos em que jogou no Sporting CP, no ídolo de uma geração e numa das figuras mais importantes da história do Clube.

De Leão ao peito, realizou mais de 400 jogos e apontou mais de 250 golos, conquistando dois Campeonatos Nacionais (1979/1980 e 1981/1982), duas Taças de Portugal (1977/1978 e 1981/1982) e uma Supertaça (1982).

Mais tarde, regressou ao Sporting CP na condição de treinador, tendo sido adjunto e, em 2000/2001, treinador principal, conquistando uma Supertaça. Foi também dirigente, tendo a seu cargo a equipa B e, numa segunda passagem, o departamento de scouting.

Exerceu, nos últimos anos de vida, as funções de comentador na Sporting TV, onde era visível o seu Sportinguismo, e de embaixador do Sporting CP.

Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de esforço e dedicação ao Clube.»