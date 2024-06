Fernando Gomes deixou, esta quinta-feira, uma mensagem de condolências pela morte de Manuel Fernandes.

Através do site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, o presidente da FPF fala num «homem simples e bom» e deixa um abraço especial a Tiago Fernandes, filho do antigo jogador e treinador, assim como todos os que «tiveram a felicidade de conviver com Manuel Fernandes».

Leia a mensagem de Fernando Gomes na íntegra:

Foi com profunda tristeza que tive conhecimento da morte do Manuel Fernandes, um jogador extraordinário, um homem simples e bom, um grande capitão e uma enorme referência do Sporting Clube de Portugal.

Manuel Fernandes, enquanto jogador, foi um exímio finalizador, cumprindo uma carreira brilhante, primeiro na CUF, depois no Sporting CP – a grande paixão da sua vida desportiva – e finalmente no Vitória FC.

Internacional A por 30 vezes, somou mais sete jogos em representação das seleções B e sub-21. Foi uma inspiração para jogadores de várias gerações e será visto para sempre como uma das figuras maiores do nosso futebol.

Treinador em vários clubes, deixou em todos eles a marca da sua competência e profissionalismo, mas também da sua simpatia.

Deixa-nos demasiado cedo, sendo um exemplo mesmo na luta contra uma cruel doença.

Dirijo as minhas mais profundas condolências à família e aos amigos do Manel. Deixo um abraço especial ao Tiago, seu filho, e ao presidente do Sporting CP Frederico Varandas.

A todos os sportinguistas, mas também a todos aqueles que tiveram a felicidade de conviver com Manuel Fernandes, junto o meu triste pesar.