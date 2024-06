No jogo contra a Geórgia, Roberto Martínez voltou a utilizar um esquema de três centrais e juntou Danilo e Palhinha no mesmo 'onze'. No final da partida, o selecionador explicou as opções que apresentou frente aos georgianos, na última jornada do grupo F do Euro 2024.



«Queríamos travar o contra-ataque da Geórgia. Eles têm capacidade de correr com a bola, é o ponto forte deles. A linha de três defesas permite abrir linhas para penetrar por fora, abrir o campo e obrigar o adversário a abrir espaços por dentro. Além disso, permite recuperar rápido a bola e defender. O Palhinha precisava de jogar 45 minutos competitivos. Mas a ideia era tentar procurar espaços num bloco baixo que é bastante organizado e evitar contra-ataques», justificou, na sala de imprensa da Arena Auf Schalke.



O espanhol frisou ainda que Portugal não subestimou o oponente. «Se analisarmos a Geórgia, percebemos que o guarda-redes está há três anos em grande nível, que o Kvara é um dos melhores dribladores do mundo. É uma seleção com habilidade técnica, que joga num bloco baixo e que tem uma boa estrutura defensiva. Vimos o que esperávamos. Eles mostraram uma crença enorme e o facto de terem marcado cedo ajudou. Surpreendeu-me o facto de terem mantido a mesma intensidade durante todo o jogo. O Sagnol está a fazer um grande trabalho e merece crédito», sublinhou.