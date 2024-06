Filipa Patão vai continuar no comando técnico da equipa feminina do Benfica, depois de ter assinado, esta quarta-feira, um novo contrato com os encarnados, que vigorará até 2027.

A treinadora de 35 anos está há várias temporadas ligada ao clube da Luz, mas só há três épocas e meia é que assumiu a equipa principal.

«Esta renovação de contrato é um orgulho. A equipa técnica deste projeto já vem desde afFormação. Sabermos que conseguimos dar continuidade ao que temos construído junto do Benfica é muito gratificante. Sentimos um orgulho muito, muito grande por este voto de confiança, com a prorrogação do contrato», disse Filipa Patão, em declarações à BTV.

«Trabalhámos nestes anos anteriores também para fazer crescer o nosso campeonato, fazer desenvolver o futebol feminino em Portugal e fora de portas. Todos os anos temos conseguido fazer melhor, todos os anos somos melhores, e isso obriga as restantes equipas a serem melhores. Continuamos ambiciosos para o que são os objetivos do Benfica. A ideia é sermos cada vez mais fortes, crescer com o aumento de competitividade e podermos alcançar outros feitos a nível internacional», assumiu a treinadora.

Em 2023/24, a equipa feminina do Benfica conquistou tudo o que havia para conquistar em Portugal – campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça – e também chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, algo inédito para uma equipa portuguesa.