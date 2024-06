O Benfica anunciou, esta segunda-feira, que vai realizar um jogo particular frente ao Brentford, a 25 de julho.

Através do site oficial do clube, os encarnados confirmaram o duelo com a formação do principal escalão do futebol inglês, que tem o apito inicial marcado para as 20h, no Estádio da Luz.

Este é o segundo jogo confirmado para a pré-época do Benfica, sendo que confirmado está o jogo frente ao Feyenoord, a contar para a Eusébio Cup.