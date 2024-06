Andreia Faria vai continuar de águia ao peito até 2027. A tetracampeã nacional chegou ao Benfica em 2018/19, sendo, atualmente, a jogadora da equipa feminina com mais jogos pelo clube, nomeadamente 92.

A jogadora, de 24 anos, que atua como médio-centro, ganhou 14 títulos ao longo destes anos. Em declarações à Benfica TV, disse que este é um momento de «orgulho».

«É um orgulho e uma grande responsabilidade para mim, poder representar o Benfica nestes patamares. Só tenho de agradecer a confiança que o Clube está a depositar em mim, e quero retribuí-la dentro de campo dando sempre o meu máximo. Conquistar títulos e dar alegrias aos nossos adeptos, que é para isso que trabalhamos todos os dias», afirmou.

Chegou ao clube com 17 anos e diz ter evoluído bastante. «Acho que cresci muito também como pessoa, o Benfica ensina-nos e dá-nos muitos valores necessários, não só para o futebol, para a nossa vida. Como atleta, sinto que evoluí muito, estou muito mais madura, tanto a nível físico como tático. Só tenho de agradecer a todos os treinadores e a todo o staff, a toda a gente envolvida no projeto do futebol feminino do Benfica, porque muito da minha evolução deve-se, sem dúvida, ao apoio que nos é dado no Benfica», admitiu.

A jogadora oriunda de Vila Real soma 23 internacionalizações pela Seleção portuguesa. Passou pelo Diogo Cão, Abambres e Vilaverdense antes do Benfica.