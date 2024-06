O Benfica apresentou esta quarta-feira a camisola principal para a temporada 2024/25.

Através dos meios de comunicação oficiais, o clube partilhou o novo equipamento, criado em homenagem aos 50 anos do Dia Internacional da Mulher. Num pequeno texto, os encarnados explicam que «o Benfica é um clube inclusivo, que promove a igualdade de oportunidades e enaltece a presença das mulheres na sociedade».

Analisando mais ao detalhe a camisola, é possível ver as riscas em «V», inspiradas no decote das camisolas clássicas, como descrevem as águias. Além disso, o material utilizado é cem por cento reciclado, sendo que «ainda poupa recursos e contribui para a redução do impacto ambiental».

Veja mais ao detalhe a nova camisola do Benfica: