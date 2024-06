Phil Foden estará ausente do estágio de Inglaterra nos próximos dias, conforme confirmou esta quarta-feira a federação inglesa (FA) à comunicação social.

Ainda que o porta-voz da FA justifique a ausência por «motivos familiares urgentes», a BBC garante que o avançado irá ao Reino Unido para presenciar o nascimento do terceiro filho.

Aos 24 anos, Foden e Rebecca Cooke, de 23 anos, preparam-se para aumentar o clã, depois dos nascimentos de Ronnie Foden, de 5 anos, e de True Foden, de 2 anos.

De acordo com a FA, Foden deverá reintegrar o grupo às ordens de Gareth Southgate ainda antes do encontro dos «oitavos», agendado para a tarde de domingo (17h), em Gelsenkirchen.

O avançado foi titular nas três partidas no Euro 2024, mas sem golos. A Inglaterra terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com cinco pontos, ao cabo de um triunfo e dois empates.