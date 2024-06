A seleção da Geórgia, uma pequena nação com quase quatro milhões de habitantes, terá esta noite o seu apogeu futebolístico: procura um apuramento inédito para a fase a eliminar do Euro 2024, frente a Portugal. Os georgianos têm apenas um ponto, pelo que só a vitória interessa, frente a um adversário que já garantiu o primeiro posto do Grupo F.

Na antecâmara deste grande jogo, o Maisfutebol falou com um dos maiores símbolos do futebol georgiano – Kakha Kaladze. Um ídolo que, aos 46 anos, vive outros desafios… é desde 2017 presidente da câmara de Tbilissi, a capital da Geórgia.

Para trás deixou uma carreira de 83 internacionalizações pelo seu país e que o levou a clubes como Milan, Génova, Dínamo Kiev e Dinamo Tbilisi. Com 19 títulos no currículo, incluindo duas Ligas dos Campeões e um Mundial de Clubes, é uma das grandes referências do desporto georgiano.

Em entrevista ao Maisfutebol, Kaladze elogia Portugal, que descreve como um país «belíssimo», bem como a seleção portuguesa – «tem grandes campeões, muitos grandes jogadores». Recorda o ex-colega Rui Costa e os conselhos de Ancelotti para travar Cristiano Ronaldo. Pelo caminho, deixou muitos elogios ao mais famoso futebolista português – com quem inaugurou uma escola de futebol na Geórgia, em 2013.

Foi um grande futebolista e tornou-se depois político. Como é que viveu essa transição? Quais foram os seus principais desafios?

Como jogador venci tudo o que podia vencer pelo Milan. A Liga dos Campeões, duas vezes a Supertaça Europeia e o Scudetto. A minha carreira foi linda, estou muito feliz por ter ganho tudo o que ganhei com uma equipa que era a mais forte na Europa. Nunca tive a oportunidade de jogar campeonatos europeus ou mundiais e tenho muita pena. A verdade é que éstive em Itália, vivi dez anos em Milão, mas sempre perto do meu país, sempre me interessei pelo que se passava na Geórgia, como as coisas se passavam na política, democraticamente, como o país se estava a desenvolver. Quando tinha tempo livre, voltava sempre à Geórgia, no verão, no inverno, nas férias. Estive sempre próximo do meu país. Depois tomei esta decisão, entrei para a política, muito diferente do que fazia como futebolista, mas, como já disse, sempre me interessei pela vida da Geórgia.

Antes de lhe perguntar sobre o jogo de hoje, gostaria de saber a sua opinião sobre Portugal e os portugueses.

Portugal é um país belíssimo. Com dez milhões de habitantes, um pouco mais, é um povo muito bonito. Já estive em Portugal algumas vezes e é um povo, digamos, muito próximo dos georgianos, têm uma forte hospitalidade, são pessoas muito humildes.

E jogou pelo menos com um português, o Rui Costa, em Milão.

Sim, sim. Tive a grande oportunidade de conhecer um grande campeão como o Rui Costa, mas acima de tudo um grande homem. Fizemos muitos jogos juntos. Ele foi um grande campeão, um grande homem. Em Portugal, tal como na Geórgia, gosta-se muito de futebol, digamos que é o desporto número um nos dois países.

Jogou contra um jovem Cristiano Ronaldo, quando ele estava no Manchester United. O que recorda desses encontros? Era difícil pará-lo?

Ele é, digamos, um ídolo para todos os futebolistas. Penso que é uma referência sobre a melhor forma de ser um futebolista, de como desenvolver o físico. Mostrou realmente ao mundo inteiro que os jogadores não têm idade. Se formos profissionais, podemos jogar até aos 40 anos, como ele está a fazer agora. Tive a grande oportunidade de jogar contra ele quando era jovem. Lembro-me de que, quando jogámos em Manchester, era o meu adversário direto. Ele jogava a extremo-direito e eu a lateral-esquerdo, joguei contra ele. Ele era muito forte, mas Ancelotti disse-me que tinha de jogar contra ele pessoalmente, ou seja, onde o Cristiano ia eu seguia-o para todo o lado. Se ele fosse ao balneário, tinha de ir atrás dele [risos].

E é curioso porque Ancelotti foi mais tarde o treinador de Cristiano no Real Madrid.

Sim. Ancelotti é um treinador muito forte, demonstrou-o com o Milan, com o Real Madrid, já ganhou tudo o que podia ganhar, é um grande treinador, um grande homem. Depois, contra o Cristiano, jogámos em Milão, quando ganhámos a meia-final contra o Manchester por 3-0. Nesse ano, ganhámos a final com o Liverpool. Enfim, tenho grandes recordações do Cristiano, ídolo de todos os futebolistas, grande campeão, grande homem, grande jogador. Portugal é uma equipa muito forte, tem muitos grandes jogadores. Há também o Rafael Leão, que é muito forte, fisicamente, tecnicamente, está a dar-se bem no Milan. Para nós, é bom que ele não jogue este jogo [risos].

Cristiano Ronaldo foi a Tbilisi para abrir uma academia de futebol consigo. De que se lembra da visita dele? Lembra-se do que ele lhe disse?

Em Tbilissi, é sempre um prazer quando vem um grande campeão como ele. Tive a possibilidade abrir com ele uma academia de futebol do Dinamo Tbilisi. É sempre um prazer quando pessoas como Cristiano Ronaldo visitam o país.

Essa foi uma referência importante para o futebol georgiano? Porque Kvaratskhelia afirmou que Ronaldo é o seu ídolo.

Sim. Na Geórgia, o futebol e o desporto são muito apreciados. Cristiano Ronaldo fez uma carreira maravilhosa que é exemplo para todos os jovens. É um ídolo para todos os jovens da Geórgia, incluindo Kvaratskhelia. Todos os jovens querem ser como o Cristiano Ronaldo.

Está orgulhoso da estreia da sua seleção nos Europeus?

Estou muito feliz, verdadeiramente orgulhoso da minha seleção. Eu, como jogador, não tive essa oportunidade. Mas, hoje estou muito orgulhoso por torcer pela minha seleção nacional, como autarca, não como futebolista. Porque como futebolista não tive essa oportunidade. No entanto, os rapazes estão a ir bem, estão a jogar bem. E espero que consigam três pontos hoje, porque é muito importante para nós.

Uma última pergunta. Qual é o seu prognóstico para o jogo de hoje? Kvaratskhelia vai marcar um golo?

Espero que a minha seleção ganhe, porque é muito importante para nós ganhar e conquistar três pontos. Sei muito bem que não é fácil, porque Portugal é uma seleção muito forte. Tem muitos grandes campeões, muitos grandes jogadores. Mas como já estão qualificados, espero que a minha seleção ganhe. Vamos ver.