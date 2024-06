O internacional esloveno Jan Karnicnik relembrou a derrota portuguesa diante da seleção de Leste, em março, no âmbito de um encontro de preparação, antes do novo desafio entre as duas seleções, na segunda-feira. E deixou um aviso:

«Tudo é possível frente a Portugal. Lembro que vencemos por 2-0 no último jogo entre as duas seleções. Sabemos que os portugueses conseguem formar duas ou três equipas igualmente fortes, mas, no jogo em Ljubljana, viram que não podiam brincar connosco. Também vão entrar neste jogo com um certo respeito», disse o lateral em conferência de imprensa, citada pela agência Lusa.

Jogar contra Rafael Leão e Nuno Mendes, da ala esquerda portuguesa, não assusta o jogador do NK Celje. «São dois jogadores excecionais. Mas também mostrámos contra a Inglaterra, com Trippier, Foden ou Palmer, que podemos contê-los quando trabalhamos em equipa», afirmou.

Karnicnik diz ainda que a Eslovénia tem estado em crescendo no Euro. «Desde que aliviámos a tensão na sequência do primeiro tempo frente à Dinamarca, no primeiro jogo, começámos a jogar como era esperado por nós. Crescemos de jogo para jogo. E mostrámos isso contra a Inglaterra, que é favorita para vencer o Campeonato Europeu. Mostrámos que podemos competir com qualquer um», concluiu.