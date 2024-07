É oficial, Odysseas Vlachodimos trocou de clube na Premier League! O ex-guarda-redes do Benfica deixou o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, e reforçou a baliza do Newcastle United.

«Odysseas Vlachodimos concluiu uma transferência permanente para o Newcastle United. Desejamos a Odysseas tudo de melhor para o próximo capítulo da sua carreira e agradecemos-lhe pelos esforços», pode ler-se no comunicado oficial do Forest

