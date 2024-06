O Gil Vicente acertou a transferência do lateral-esquerdo Lucas Barros para o Vojvodina, a troco de 150 mil euros.

Os gilistas também reservaram 10 por cento de uma futura venda do jogador brasileiro, que assinou um contrato de três épocas com o emblema sérvio.

Lucas Barros, de 24 anos, foi formado no Botafogo e chegou a Portugal em 2021, pelas portas do Sp. Covilhã. Na temporada seguinte, rumou a Barcelos, mas só chegou a alinhar pela equipa de sub-23 do Gil Vicente, tendo sido emprestado na última época ao Tondela, onde fez 34 jogos.