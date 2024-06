O Gil Vicente está muito perto de garantir a contratação de Félix Correia a título definitivo, sabe o Maisfutebol.

Os gilistas estão próximos de um acordo com a Juventus para uma transferência a rondar 1,5 milhões de euros. O negócio está muito bem encaminhado e, a acontecer, será a maior operação da história do emblema barcelense. Segundo foi possível apurar, o extremo vai assinar um contrato de três ou quatro temporadas.

Félix Correia recebeu outras propostas mais vantajosas nas últimas semanas do estrangeiro, nomeadamente de Itália, Rússia e Médio Oriente. Em Portugal, o Vitória de Guimarães demonstrou interesse na sua contratação. Ainda assim, deu prioridade ao projeto desportivo que encontrou em Barcelos e foi fundamental a relação que mantém com Tiago Lenho, diretor desportivo com quem tinha trabalhado no Marítimo e responsável, na última época, pela sua contratação.

Em 2023/24, cedido pela Juventus, Félix Correia foi opção regular nos gilistas e somou cinco golos e três assistências em 34 partidas.

Formado no Sporting, saiu em 2019 para o Manchester City, tendo sido emprestado ao AZ Alkmaar, antes de ingressar na Juventus na temporada seguinte. Depois, foi cedido ao Parma e ainda ao Marítimo.